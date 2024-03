Primavera 2, sconfitte per Brescia e Feralpisalò

Sabato pomeriggio amaro per le formazioni Primavera di Brescia e Feralpisalò, entrambe sconfitte in trasferta rispettivamente dalla capolista Cremonese per 3-1 e dal Parma seconda della classe per 4-1.

Sotto di tre gol, le Rondinelle hanno trovato il gol della bandiera con Ghidini soltanto nel secondo minuto di recupero della ripresa. I giovani Leoni del Garda, invece, erano riusciti a passare in vantaggio dopo soli quattro minuti, ma poi i ducali sono saliti in cattedra ribaltando la partita già nel primo tempo.

Le formazioni Primavera di Brescia e Feralpisalò torneranno in campo tra una settimana, sabato 9 marzo: i biancazzurri ospiteranno l’Udinese, mentre i verdeblù la Reggiana.

I tabellini

CREMONESE - BRESCIA 3-1

CREMONESE: Brahia, Triacca (79’ Balasa), Bassi (65’ Duca), Lottici, Prendi, Lordkipanidze (85’ Mavrommatis), Mahrudnyy, Pessolani (79’ Gashi), Stuckler (85’ Tosca), Della Rovere, Gabbiani. A disposizione: Sayaih, Faye, Marino, Duca, Opris, Pentimone, Cantaboni, Avitabile. Allenatore: Pavesi.

BRESCIA: Fusi, Muca (50’ Faggiano), Savalli, Mafezzoni, Pandini, Bedussi (78’ Congia), Ghidini, Maucci (78’ Caliendo), Rizza (67’ Raia), Contessi (67’ Faglia), Maisterra. A disposizione: Andreoli, Omofonmwan, Facchini. Allenatore: Belingheri.

ARBITRO: Nigro Mattia di Prato. RETI: 14’ 43’ rig. Stuckler, 64’ rig. Gabbiani - 92’ Ghidini.

AMMONITI: Bassi - Muca, Ghidini e Caliendo.

PARMA - FERALPISALÒ 4-1

PARMA: Moretta, Motti, Flex (81’ Castaldo), Amoran, Lorenzani, Conde, Mengoni (73’ Mbaye), Kowalski (46’ Gemello), Marconi (64’ Mikolajewski), Vranici (64’ Tannor), Mohamed. A disposizione: Borriello, Rossi, Bangala, Cozzolino, Terrnava, Nwatei, Cardinali. Allenatore: Beggi. FERALPISALÒ: Righetti, Zappa (68’ Peli), Rubagotti, Contrasto, Danesi, Ranieri, Nasti, Cantamessa (57’ Gaverini), Benti (68’ Telalovic), Picchi (57’ Rebussi), El Hafid (46’ Baldelli). A disposizione: Lovato, Brognoli, Martin, Pacurar, Faganio. Allenatore: Zenoni. ARBITRO: Ceriello di Chiari. RETI: 12’ Flex, 27’ Anas, 39’ Kowalsky, 51’ Gemello - 4’ Picchi.

AMMONITI: Amoran - Nasti, Martin.