Il Lumezzane cade di rigore contro la capolista Mantova

Un calcio di rigore di Galuppini in avvio di ripresa interrompe la striscia di sei risultati utili consecutivi del Lumezzane e regala al Mantova tre punti casalinghi. I rossoblù rimediano una sconfitta che non intacca però una gara giocata alla pari contro la prima della classe che lascia ben sperare per il proseguo della stagione.

La partita

Arnaldo Franzini e Davide Possanzini scelgono la via della continuità mandando in campo le stesse formazioni che hanno battuto settimana scorsa rispettivamente Pro Sesto e Vicenza.

L’avvio di partita è un monologo di possesso palla mantovano, ma la prima occasione è del Lumezzane con Gerbi che, dopo aver controllato un pallone intercettato da Pesce, calcia da fuori area sfiorando l’incrocio dei pali al 7’. Il Mantova nei minuti successivi detta i ritmi della gara e, al 22’, solamente il palo salva il Lumezzane sul colpo di testa dell’ex Galuppini, abilissimo nell’anticipare di testa Righetti. La sfida si accende ad intermittenza e vive anche momenti di tensione in cui il direttore di gara deve usare i cartellini per mantenere l’ordine in campo. I ragazzi di Franzini si difendono con ordine e trovano anche il modo di rendersi pericolosi quando al 37’ Dalmazzi stacca di testa su calcio d’angolo di Pesce colpendo un clamoroso incrocio dei pali a Festa battuto.

Nella ripresa l’andamento della sfida mantiene gli stessi tratti della prima frazione, con il Mantova che fa la partita lasciando al Lumezzane la possibilità di ripartire. All’13’ ecco l’episodio che rompe l’equilibrio: Galuppini serve Mensah che, marcato stretto da Dalmazzi, cade a terra dopo un contatto con il difensore rossoblù. L’arbitro indica il dischetto e Galuppini dagli undici metri non sbaglia portando in vantaggio i padroni di casa.

Dopo la rete, il Mantova toglie il piede dall’acceleratore e cerca di gestire il risultando lasciando al Lumezzane le redini del gioco. I cambi di Franzini danno nuove energie ai rossoblù che tornano ad attaccare per trovare la rete del pareggio. Al 27’ Cannavò non riesce a sfruttare un errore in impostazione di Festa e, poco dopo, sempre il numero 34 è poco preciso nel colpire di testa su cross di Righetti. Nel finale il clima è nervosissimo e il forcing dei rossoblù costringe il Mantova nella sua metà campo, con i padroni di casa che si salvano al settimo minuto di recupero sull’ultimo pallone buono calciato da Taugourdeau.

Il tabellino

MANTOVA - LUMEZZANE 1-0

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Redolfi, Brignani, Panizzi; Muroni (94’ Bani), Burrai, Trimboli (81’ Debenedetti); Galuppini (81’ Wieser), Mensah (70’ Monachello), Fiori (70’ Fedel) A disposizione: Sonzogni, Celesia, Cavalli, Suagher, Napoli, Argint, Bragantini Allenatore: Possanzini.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Pisano, Dalmazzi, Righetti; Calì, Pesce (69’ Taugourdeau), Moscati (69’ Ilari); Spini (69’ Malotti), Gerbi (87’ Basso Ricci), Cannavò (81’ Capelli) A disposizione: Greco, Galeotti, Pogliano, Parodi, Poledri, Kolaj. Allenatore: Franzini.

ARBITRO: Vingo di Pisa.

RETI: 58’ rig. Galuppini.

AMMONITI: Pesce, Gerbi, Filigheddu, Moscati - Monachello, Burrai.

NOTE: Calci d’angolo: 1 - 4. Recupero: 0’ - 5’.