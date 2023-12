Serie C | Mantova-Lumezzane 1-0: gol e highlights

Un calcio di rigore di Galuppini in avvio di ripresa interrompe la striscia di sei risultati utili consecutivi del Lumezzane e regala al Mantova tre punti casalinghi. I rossoblù rimediano una sconfitta che non intacca però una gara giocata alla pari contro la prima della classe che lascia ben sperare per il proseguo della stagione.