Lumezzane-Virtus Verona 3-1: gol e highlights. I Rossoblù tornano alla vittoria

Dopo oltre un mese il Lumezzane torna alla vittoria superando la Virtus Verona con il punteggio di 3-1 davanti al pubblico amico del “Tullio Saleri”.

I rossoblù partono subito forte e dopo otto minuti aprono le marcature con Ilari bravo a incornare di testa su corner battuto da Iori.

Il vantaggio, però, resiste soltanto una ventina di minuti: la Virtus Verona non accusa il colpo e reagisce trovando il pari al 26’ con Cabianca che con una serpentina al limite dell’area supera un paio di avversari e incrocia un destro rasoterra che si insacca a fil di palo.

Nei minuti finali della prima frazione il Lume sfiora il gol in un paio di occasioni con Spini su punizione e Pisano di testa, ma il risultato non cambia e le due squadre vanno al riposo sull’1-1.

Nel secondo tempo il Lume scende in campo con piglio propositivo e dopo quattro minuti si riporta avanti con Moscati che con un destro di prima intenzione da dentro l’area supera Sibi.

I valgobbini avrebbero l’occasione per allungare le distanze dopo nemmeno due minuti, ma stavolta l’estremo difensore veneto è provvidenziale a mantenere aperta la partita. La Virtus Verona tenta il forcing finale per recuperare lo svantaggio, ma al minuto 84 ci pensa Calì a mettere la parola fine alla contesa segnando il gol del definitivo 3-1 su assist di Poledri dopo una veloce ripartenza.

Il Lumezzane sale così a quota 45 punti consolidando l’ottavo posto in classifica. Nel prossimo turno, in programma sabato 30 marzo, i rossoblù saranno impegnati in trasferta sul campo del Novara.

Gli highlights

Il tabellino

LUMEZZANE - VIRTUS VERONA 3-1

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi, Moscati; Calì, Pesce, Ilari; Spini, Capelli (87’ Basso Ricci), Iori (76’ Poledri). A disposizione: Greco, Rizzo, Galabinov, Parodi, Scremin, Righetti, Tortelli. Allenatore: Franzini.

VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi; Ruggero, Cabianca, Ntube; Manfrin, Demirovic, Metlika (78’ Begheldo), Vesentini (66’ Gomez), Daffara (66’ Zigoni); Danti (78’ Toffanin), Nalini. A disposizione: Zamboni, Voltan, Mehic, Ronco, Lodovici, Menato, Ambrosi. Allenatore: Fresco.

ARBITRO: Rispoli di Locri.

RETI: 8’ Ilari, 49’ Moscati, 84’ Calì - 26’ Cabianca.

AMMONITI: Spini - Daffara, Demirovic, Metlika.

NOTE: Recupero: 1’-3’.