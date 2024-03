Brescia, l’impresa di Wembley compie 30 anni

Era il 20 marzo 1994, esattamente 30 anni fa, quando il Brescia di mister Lucescu, il campione Hagi e capitan Bonometti vinse la Coppa Anglo-Italiana superando per 1-0 in finale allo stadio Wembley di Londra il Notts County.

Una vittoria storica per i tifosi, la città e il club guidato dal presidente Gino Corioni che portò in bacheca quello che a oggi rimane l’unico trofeo a livello internazionale per le Rondinelle oltre alla Coppa dell'Amicizia nel 1967.

Il Brescia vinse da protagonista il proprio girone (Charlton, Bolton, Notts County e Middlesbrough) totalizzando 10 punti. Più difficile la doppia semifinale contro il Pescara (vincitore del girone B), eliminato grazie alla regola dei gol in trasferta: allo stadio “Adriatico” le Rondinelle persero 3-2, ma l’1-0 dell’andata al “Rigamonti” fu determinante.

Nelle finalissima di Wembley il Brescia ritrovò il Notts County, già affrontato nella fase a gironi, scendendo così in campo: Landucci, Marangon, Giunta, Domini, Baronchelli, Bonometti, Schenardi (46’ Neri), Sabau, Ambrosetti (75’ Piovanelli), Hagi, Gallo.

Il gol decisivo fu messo a segno al minuto 65 da Gabriele Ambrosetti che fece esplodere di gioia gli oltre 2000 tifosi biancazzurri presenti oltremanica.

Una notte magica a coronamento di una stagione irripetibile che si concluse con la seconda promozione in Serie A della gestione Corioni.