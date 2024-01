Immenso Lumezzane: Vicenza battuto in rimonta al “Saleri”

Incredibile e importantissima vittoria del Lumezzane che allo stadio “Tullio Saleri” ha conquistato tre punti pesantissimi contro il Vicenza. Trascinati da Spini e Ilari, i rossoblù hanno ribaltato lo svantaggio iniziale e conquistato la seconda vittoria consecutiva, la prima casalinga del nuovo anno.

La partita

L’avvio di gara è favorevole al Vicenza che nella prima mezz’ora gioca meglio rendendosi pericoloso con Della Morte e Rolfini, ma Filigheddu è attento e fa buona guardia. L’estremo difensore lumezzanese è decisivo al 27’ a volare su una punizione di Ronaldo indirizzata all’incrocio, ma al 38’ non può nulla su Rolfini che, lanciato a rete, lo dribbla subendo fallo e guadagnando un rigore. Dal dischetto Pellegrini porta avanti il Vicenza.

La risposta del Lumezzane, però, non si fa attendere e dopo un solo giro di lancette il risultato torna in parità grazie alle rete siglata da Spini che con il mancino non lascia scampo a Confente.

Il Vicenza accusa il colpo e all’ultimo secondo del primo tempo il Lumezzane completa la rimonta con Ilari che con un gran destro rasoterra batte per la seconda volta Confente.

Nella ripresa i rossoblù provano i ad allunare il vantaggio sfruttando le accelerazioni e gli assist di Cannavò, ma Spini prima e Gerbi poi non riescono a fare centro. Nell’ultima mezz’ora di gioco il ruolo di protagonista se lo prende ancora Filigheddu che al 58’ nega il gol a Della Morte, mentre al 90’ è fenomenale sul tiro al volo di Proia che aveva già fatto gridare alla rete il settore ospiti. Nei conque minuti di recupero il Vicenza tenta il forcing finale, ma il risultato non cambia e la partita finisce 2-1 per i rossoblù che torneranno in campo tra una settimana esatta per affrontare in trasferta il Fiorenzuola.

Le dichiarazioni del post partita

Arnaldo Franzini in sala stampa ha commentato così la prestazione della squadra “Abbiamo sempre fatto grandi partite contro le squadre blasonate, ma oggi finalmente siamo riusciti a vincere. Siamo stati molto bravi a reagire al loro vantaggio e a gestire il risultato nella ripresa. Nella prima mezz’ora loro sono stati efficaci nel possesso palla, mentre noi siamo stati troppo passivi. Quando ci siamo sciolti la partita è cambiata grazie alla nostra velocità e alla bravura nell’uno contro uno. Al momento non dobbiamo montarci la testa, sappiamo che è molto pericoloso viaggiare con la fantasia. Siamo una squadra che se non rimane sul pezzo rischia di diventare vulnerabile quindi la concentrazione è necessaria. Nella nostra testa deve esserci solamente il Fiorenzuola, il nostro prossimo avversario”.

Il tabellino

LUMEZZANE-VICENZA 2-1

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Pisano, Pogliano, Dalmazzi, Righetti; Moscati (74’ Calì), Taugourdeau, Ilari; Spini (92’ Basso Ricci), Gerbi (74’ Capelli), Cannavò (85’ Deratti) A disposizione: Greco, Rizzo, Pesce, Parodi, Poledri, Scremin, Tortelli, Kwetshu, Malotti Allenatore: Franzini.

VICENZA (3-5-2): Confente; Ierardi (63’ Proia), Golemic, Laezza (87’ Greco); De Col, Cavion (75’ Jimenez), Ronaldo (63’ Rossi), Rolfini, Costa (75’ Sandon); Della Morte, Pellegrini A disposizione: Brzan, Massolo, Cuomo, Tronchin, Lattanzio, Talarico, Fantoni Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Gianquinto di Parma.

MARCATORI: 39’ Spini, 47’ pt Ilari - 38’ rig. Pellegrini.

AMMONITI: Franzini, Spini, Calì - Costa, Laezza.

NOTE: Calci d’angolo: 4 - 14. Recupero: 2’ - 5’.