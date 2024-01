Primavera 2 | Pari del Brescia con il Venezia, la Feralpisalò batte l’Udinese

È terminata a reti inviolate la sfida del “San Filippo” che vedeva il Brescia ospitare il Venezia.

Buona partita per le Rondinelle di mister Berlingheri che in più occasioni hanno provato a superare il muro difensivo avversario. Pochi rischi nel primo tempo, qualcuno in più nella ripresa per i biancoazzurri costretti a giocare con un uomo in meno dall’82esimo minuto.

La Primavera del Brescia sale così a 23 punti, a una lunghezza dal quinto posto valido per i play-off occupato dall’Udinese.

Vittoria importante, invece, per la Primavera della Feralpisalò che ha avuto la meglio sull’Udinese. Succede tutto nel secondo tempo: dopo quattro minuti Cantamessa porta in vantaggio i gardesani che raddoppiano al minuto 57 con Giyla. La formazione friulana non si arrende e accorcia le distanze al 65’ con Russo. Nei minuti finali l’Udinese tenta il forcing finale, ma i giovani Leoni del Garda non commettono sbavature e conquistano tre punti pesantissimi in chiave salvezza raggiungendo in classifica l’Alessandria a quota 13 punti, soltanto uno in meno dal Cittadella terzultimo.

I tabellini

BRESCIA - VENEZIA 0-0

BRESCIA: Cortese; Savalli, Gussago (90’ Omofonmwan), Contessi (90’ Maffeis), Pandini, Mafezzoni, Tomaselli, Maisterra (69’ Ghidini), Nuamah, Orlandi (69’ Rizza), Grossi. A disposizione: Andreoli, Maffeis, Bedussi, Raja, Congia, Caliendo, Faglia, Faye. Allenatore: Belingheri.

VENEZIA: Purg, Rioda (70’ Girardi), Camolese, Keita, Salviato, Busato, Berengo, Tavernaro, Mikaelsson, El Haddad (88’ Alves Rodrigues), Ladisa (70’ Okoro). A disposizione: Slowikowski, Rocchetto, Piazza, Ruci, Kibour, Baumanis, Alves Rodrigues, Gesuato, Cannelli, Bertoncello. Allenatore: Hernandez.

ARBITRO: De Angeli di Milano.

AMMONITI: Savalli - El Haddad.

ESPULSI: Savalli.

FERALPISALÒ - UDINESE 2-1

FERALPISALÒ: Faganio, Caliendo (83’ Zappa), Rubagotti, Brognoli (83’ Contrasto), Pacurar (71’ Danesi), Ranieri, Nasti, Cantamessa, Benti, Picchi (83’ Bettolini), Gjyla. A disposizione: Righetti, Baldelli, Dieng, Mombrini, Peli, Rebussi, Telalovic. Allenatore: Zenoni.

UDINESE: Mosca, Lazzaro (58’ Scaramelli), Barbana (86’ Caccioppoli), Nwachukwu, Nuredini, Bozza, Zunec (58’ Tedeschi), De Crescenzo, Bonin, Baricchio (58’ Panagiotalopoulos), Russo. A disposizione: Cassin, Olivo, Busolini, Corsa, Ferrara. Allenatore: Bubnjic.

ARBITRO: Restaldo di Ivrea.

RETI: 49’ Cantamessa, 57’ Gjyla - 65 Russo.

AMMONITI: Gjyla, Caliendo - Scaramelli, Nwachukwu.