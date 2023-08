Feralpisalò, le dichiarazioni del post partita contro il Torino

Squadra in casa

Squadra in casa FeralpiSalò

Il viaggio in Coppa Italia Frecciarossa dei Leoni del Garda si ferma sul campo dello Stadio “Olimpico Grande Torino”. I granata hanno rimontato il gol realizzato da Di Molfetta segnando prima con Vojvoda e infine, a cinque minuti dallo scadere, con Ilic. Qui il report e il tabellino della partita.

Queste le parole del tecnico Stefano Vecchi e del portiere Semuel Pizzignacco al termine della partita.

Stefano Vecchi: “È stata una bella partita, difficile. Ma siamo riusciti a tenere per una buona parte del match. Questa prestazione ci dà fiducia per l’inizio del nostro campionato. Ormai manca solo una settimana e dobbiamo essere pronti. Abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una grande squadra, ora pensiamo al nostro percorso in Serie B”.

Samuel Pizzignacco: “Sono molto contento per la prestazione, sia individuale che di squadra. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra di Serie A e dobbiamo essere orgogliosi. Manca una settimana all’inizio del campionato e c’è ancora molto da lavorare. Ringrazio per gli elogi e i complimenti, con il mister lavoriamo ogni giorno per migliorare su ogni dettaglio e dare sempre il massimo”.