Brescia-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla in tv

Questo pomeriggio, domenica 12 novembre alle ore 16:15, è in programma l’incontro tra Brescia e Cremonese valido per la 13ª giornata del campionato di Serie B. La sfida si disputerà allo stadio “Rigamonti” e sarà trasmesa in diretta su Sky e Dazn.

Rinata sotto la guida Stroppa, la Cremonese ha vinto 2-1 l’ultima sfida nel campionato cadetto disputata a Cremona il 5 marzo 2022.

Per quanto riguarda la formazione delle Rondinelle, con due soli allenamenti coordinati, è difficile che Belingheri possa stravolgere l’assetto della squadra anche se, complici gli infortuni, prende piede l’idea della difesa quattro con Dickmann e Huard esterni bassi. A centrocampo sarà sfida per una maglia da titolare tra Fogliata e Besaggio, mentre in attacco Moncini dovrebbe far coppia con Bianchi.

Di seguito le probabili formazioni di Brescia e Cremonese:

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Mangraviti, Huard; Bertagnoli, van de Looi, Besaggio; Bjarnason; Moncini, Borrelli.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Vazquez, Coda.