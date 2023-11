Brescia-Cremonese, i convocati di mister Belingheri per il derby

Dopo una settimana turbolenta iniziata con la sconfitta contro il Palermo, la quarta consecutiva, proseguita con l’esonero di Daniele Gastaldello e il suo staff e chiusa con il rebus della panchina, il Brescia si appresta a tornare in campo per affrontare la Cremonese. A guidare le Rondinelle nel derby contro i grigiorossi, sfida valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B e in programma domenica 12 novembre alle ore 16:15 allo stadio “Rigamonti”, ci sarà Luca Belingheri, promosso ad interim dalla Primavera. Sfida speciale per Belingheri che della Cremonese è stato giocatore e anche allenatore nel settore giovanile.

Al tecnico bergamasco il compito di traghettare i biancoblù in questo momento difficile, ma non è da escludere che l’esperienza in prima squadra possa continuare anche dopo la sosta delle nazionali.

Questa la lista dei convocati dal mister Belingheri per il derby con la Cremonese:

Portieri: 1 Lezzerini, 22 Andrenacci.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Riviera, 19 Maccherini, 24 Dickmann, 32 Papetti.

Centrocampisti: 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 27 Olzer, 29 Borrelli.