Brescia-Como | I convocati e l’intervista del tecnico Maran

Dopo il pareggio acciuffato in extremis contro la Reggiana, il Brescia torna ad abbracciare il pubblico del Rigamonti in occasione della sfida contro il Como. L’incontro, valido per la 17ª giornata di Serie BKT, è in programma sabato 16 dicembre alle ore 14.

L’intervista pre partita

Nel corso della conferenza stampa pre partita, il tecnico Rolando Maran ha affrontato diversi temi. Queste le sue parole:

“Non considero il Como una sorpresa di questo campionato. È una squadra costruita per andare in serie A, e hanno un monte stipendi da primi quattro o cinque posti in B. Affrontare squadre che hanno il doppio dei nostri punti, e che dunque hanno espresso valori diversi dal nostro, dev’essere un’opportunità di crescita. Quello che dobbiamo fare noi è porci dei mini-obiettivi, senza guardare troppo in là. A me piace puntare in alto, ma è bene tenere presente che c’è un percorso che dobbiamo seguire. Di certo noi vogliamo tornare a regalare le emozioni che abbiamo vissuto contro la Sampdoria, trascinando il pubblico, e facendoci trascinare. Dobbiamo farci il mazzo, sempre. Nel momento in cui non lo facciamo, possiamo avere dei problemi.

Le prossime partite saranno esami molto importanti. Dovremo avere rispetto dell’avversario, ma senza cambiare la nostra identità e il modo di interpretare la partita. Con squadre di un certo livello, per portare a casa il risultato bisogna essere quasi perfetti. Se facciamo le cose con sacrificio e intensità giuste possiamo diventare scomodi per tutti e far sì che non ci siano mai partite scontate contro di noi.

Giocare con una punta in più o in meno non fa differenza. Quello che conta è l’atteggiamento. Nell’ultima partita abbiamo tirato più volte in porta, ma dobbiamo ancora migliorare”.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Lezzerini, 22 Andrenacci.

Difensori: 3 Huard, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 27 Olzer, 29 Borrelli, 31 Ferro.