Serie B: Orzinuovi ospita la Virtus Ragusa per riprendere il cammino

L'Agribertocchi Orzinuovi, dopo una pausa di due settimane, riceve la visita della Virtus Ragusa, reduce dalla preziosa vittoria a domicilio contro San Vendemiano.

La formazione iblea, al momento, è in una eccellente condizione psicofisica ed è intenzionata a fare lo sgambetto agli orceani. Tuttavia Giovanni Gasparin e compagni, contando sull’apporto dei tifosi, sono pronti ad affrontare con il giusto approccio una gara ostica.

Il roster a disposizione di coach Antonio Bocchino, tecnico esperto, bravo nel lavorare con i giovani e con un curriculum importante che lo ha anche visto sedersi, in qualità di assistente, sulla panchina della Nazionale Maggiore maschile, è basato sopra l’asse composta da Giovanni Iannelli (11.8 punti di media a partita conditi da 2.9 assist), playmaker caratterizzato da un’ottima visione di gioco ed in grado di mettere in ritmo tutti i compagni, e Kurt Cassar (13.8 punti di media a partita glassati da 7.2 rimbalzi catturati), centro maltese, ma di formazione italiana, visto per un breve periodo anche ad Orzinuovi in Serie A2 agli ordini di coach Fabio Corbani, dotato di buona fisicità.

Il primo pericolo per l’Agribertocchi Orzinuovi è, però, Franco Gaetano (14.9 punti di media a partita aggiunti a 9.1 rimbalzi catturati), scuola Catanzaro, lungo abile nel chiudere il pitturato, rimasto in panchina la scorsa partita e contrassegnato da un ottimo senso della posizione.

Il ruolo di ala piccola è occupato da Matteo Zanetti (7.9 punti di media a partita sommati a 4.6 rimbalzi catturati), tassello duttile e di sistema che fa dell’intensità difensiva e dell’intelligenza le sue armi migliori, rappresentando un prezioso collante di squadra, mentre quello di guardia da Roberto Chessari (10.7 punti di media a partita addizionati a 3.8 assist), capace di agire anche da regista aggiunto.

In uscita dalla panchina, pronti a mantenere alta la qualità e l’intensità in campo, rispondono presenti Andrea Sorrentino (11.5 punti di media a partita), guardia tiratrice e pedina dal rendimento garantito, ma non al meglio della condizione, l’ala forte Giorgio Calvi (5.8 punti di media a partita), con un passato ad Imola e Verona in Serie A2, la guardia Andrew Simon Ugochuwku (5.4 punti di media a partita), esterno dal tonnellaggio incisivo, il playmaker di rottura Andrea Epifani (6.6 punti di media a partita) e l’ala piccola Vincenzo Festinese (3.0 punti di media a partita).

Chiudono le rotazioni i ragazzi del settore giovanile.

Matteo Mattioli, Primo Assistente Capo Allenatore dell’Agribertocchi Orzinuovi, analizza l’avversario e compie le sue considerazioni:

"Ci aspetta una partita difficile. Ragusa arriva all’incontro in un ottimo momento di forma, avendo vinto 5 delle ultime 6 gare. E’ una formazione giovane che fa della corsa, del tiro da tre punti in transizione e della propensione al rimbalzo in attacco i loro punti di forza. Sarà per noi fondamentale l’approccio iniziale, mettendo in campo subito una buona fisicità e vincere la lotta a rimbalzo."

Queste le parole di Mattia Da Campo, ala piccola dell’Agribertocchi Orzinuovi ed ex della gara:

"Fa sempre piacere ritrovare compagni e allenatori con cui hai giocato in passato. La posizione in classifica di Ragusa, non rispecchia le loro reali qualità. E’ una squadra imprevedibile con 5 giocatori che vanno in doppia cifra e sarà una gara più difficile di quello che si possa pensare, ma noi ci faremo trovare pronti"

L’appuntamento con la palla a due è fissato per domenica 19 febbraio alle ore 18.00 presso il PalaBertocchi di Orzinuovi (BS), Via Lonato. La gara verrà disputata a porte aperte ed i botteghini del PalaBertocchi saranno aperti a partire dalle ore 16.30.