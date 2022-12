Serie B: La LuxArm Lumezzane fa suo il derby. Battuta l'Agribertocchi Orzinuovi

La LuxArm entra in campo con il piglio giusto dall’inizio della partita, trascinata da Andrea Scanzi, che apre subito le marcatura con 4 punti, fa capire subito che per Orzinuovi non sarà una facile serata.

Orzinuovi, fatica per tutta la partita a trovare la via del canestro, grazie anche ad una difesa molto molto aggressiva di Fossati e compagni, basti pensare che il miglior realizzatore del’Agribertocchi fino ad oggi (Leonzio) ha fatto la partita con 1 su 11 da 2pt.

Primo quarto caratterizzato, come tutta la partita, dall’equilibrio ai canestri di Scanzi, Mastrangelo, Dalcò e Ciaramella rispondo Ponziani, Alessandrini e Da Campo. Il quarto si conclude con un bell’arresto e tiro del numero 5 valgobbino e fissa il punteggio sul 15-16.

Secondo quarto che inizia con il vento in favore della LuxArm, Mastrangelo e Dalcò collezionano un 0-6 portando la squadra valgobbina a +7 sull’avversario, il quarto è particolarmente avido di canestri infatti si va alla pausa lunga con un parziale di 10-14 che porta lumezzane in vantaggio 25-30.

Terzo quarto che illusoriamente inizia sulle ali del precedente, però nel momento più difficile la squadra di coach Calvani è brava a fare muro e accorciare il vantaggio fino a trovare il pareggio a fine quarto grazie alla terza presenza consecutiva in lunetta di Gasparin, il quarto si conclude 41 pari.

Quarto quarto spumeggiante, Daniele Ciaramella trova un canestro da oltre la linea dei 6,75mt che fanno respirare subito aria più sana a Lumezzane, Leonzio cerca di non far scappare la squadra di coach Saputo, ma sale in cattedra Dilas che prova a fare la voce grossa nel pitturato, con un parziale personale di 0-5 porta la LuxArma ad un vantaggio di 6 lunghezze. L’Agribertocchi un pò sprecona in attacco è costretta a rincorrere sui cambi di gioco dei rossoblu, causa un ritardo di rotazioni, consegna la linea della carità a Mastrangelo per 3 volte e 2 tiri troppo facili a Ciaramella e Scanzi portando la LuxArm al massimo vantaggio +10 con punteggio di 48-58 a 3 minuti dalla fine.

La squadra rossoblu è brava a gestire gli ultimi minuti costringendo Orzi a tiri complicati e farsi trovare pronta e glaciale dalla linea del tiro libero. Punteggio finale 55-64.

Fabio Saputo(coach): “Bravissimi i ragazzi, sono molto contento della vittoria. Avevo chiesto ai ragazzi di essere squadra per 40 min e l’abbiamo ampiamente dimostrato, difensivamente siamo stati molto solidi e in attacco siamo stati precisi ed abbiamo trovato le soluzioni giuste al momento giusto con tutti i giocatori. Bene così, però deve essere l’inizio per avere più costanza, è bellissimo vincere con la prima in classifica ma i punti si fanno con tutte, dunque e fondamentale già da Mercoledì tenere questo approccio anche con le squadre che non sono prime in classifica”

Agribertocchi Orzinuovi – LuxArm Lumezzane 55-64 (15-16, 10-14, 16-11, 14-23)

Agribertocchi Orzinuovi: Ennio Leonzio 11 (2/12, 1/5), Giovanni Gasparin 10 (1/5, 1/6), Riziero Ponziani 10 (4/12, 0/0), Nicolas Alessandrini 8 (3/4, 0/3), Alessandro Procacci 7 (2/5, 1/4), Destiny Agbamu 6 (2/6, 0/0), Mattia Da campo 3 (0/2, 1/5), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0), Emanuele Trapani 0 (0/0, 0/0), Herman Spinoni 0 (0/0, 0/0), Marco Planezio 0 (0/0, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 39 13 + 26 (Destiny Agbamu 8) – Assist: 9 (Giovanni Gasparin, Alessandro Procacci 3)

LuxArm Lumezzane: Andrea Scanzi 16 (6/8, 0/4), Daniele Mastrangelo 14 (2/2, 2/6), Daniele Ciaramella 12 (3/5, 2/4), Samuel Dilas 11 (5/12, 0/0), Luca Dalco’ 11 (2/3, 1/1), Edoardo Maresca 0 (0/1, 0/3), Massimiliano Fossati 0 (0/2, 0/0), Stephane Djiya 0 (0/0, 0/0), Ludwig gustav Tilliander 0 (0/0, 0/1), Nicolo’ Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Filippo Becchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 13 – Rimbalzi: 33 3 + 30 (Edoardo Maresca 10) – Assist: 14 (Andrea Scanzi, Daniele Ciaramella 5)