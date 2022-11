Serie B: Grande vittoria della LuxArm Lumezzane, sconfitta la Rimadesio desio

Torna alla vittoria la LuxArm Lumezzane che, davanti ai propri tifosi, batte la Rimadesio Desio reduce da ben 6 vittorie consecutive.

Primo quarto in cui Lumezzane trova spesso il canestro, con Maresca in particolare riesce a costruire un gap fino a +8 concludendo la prima frazione con il punteggio di 25-18.

Secondo quarto che inizia con che inizia con molta difficoltà il canestro sotto il settore ospiti (particolarmente caldi nella serata) sembra stregato e invece per l’Aurora sembra quasi un gioco da ragazzi trovare il canestro, grazie ad un precisissimo Girelli collezione un parziale di 0-14 e si porta a 7 lunghezze di distanza, parziale interrotto da un canestro di Perez che fa respirare il palazzetto e conclude il periodo nero della squadra di Coach Saputo. Arriva la pausa lunga sul punteggio di 38-39.

Terzo quarto che inizia come il finale del secondo, il punteggio rimane in bilico fino più o meno a meta quarto, dove la squadra di casa ritorna a non trovare la via del canestro e grazie a Maspero Desio riesce a creare un parziale di 0-5 con cui Desio si porta a +6, il quarto finisce con il punteggio di 48-53.

Quarto quarto inizia subito nel segno Virtus grazie a Scanzi e capitan Fossati trovano il pareggio su 53 pari, il quarto rimane sempre in sempre in bilico con massimo gap, a metà quarto, di – 5 per la squadra rossoblu, nel finale Perez si prende sulle spalle la squadra e insieme a Mastrangelo colleziona un parziale di 8-0 portando la squadra valgobbina in avanti di 3, il solito Girelli silenzia il palazzetto riportando la partita in parità, è ancora Perez a dare la spallata finale alla squadra con un parziale solitario di 5-0 porta a 30 secondi dalla fine la LuxArm in vantaggio di 4 punti, il parziale aumenta anche grazie a 2 liberi di Scanzi. A nulla serve la bomba finale di Tornari, la virtus vince la partita 74-71.

LuxArm Lumezzane – Rimadesio Desio 74-71 (25-18, 13-21, 10-14, 26-18)

LuxArm Lumezzane: Daniele Perez 20 (3/8, 3/8), Edoardo Maresca 13 (5/6, 1/6), Daniele Mastrangelo 12 (1/3, 3/7), Samuel Dilas 10 (4/7, 0/0), Andrea Scanzi 9 (1/6, 1/4), Massimiliano Fossati 4 (2/6, 0/0), Daniele Ciaramella 2 (1/2, 0/2), Luca Dalco’ 2 (1/2, 0/1), Stephane Djiya 2 (1/1, 0/0), Ludwig gustav Tilliander 0 (0/0, 0/1), Nicolo’ Salvinelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 13 – Rimbalzi: 44 5 + 39 (Edoardo Maresca 12) – Assist: 11 (Andrea Scanzi 6)

Rimadesio Desio: Gabriele Giarelli 19 (6/12, 2/4), Giacomo Maspero 17 (4/10, 2/7), Carlo Fumagalli 12 (3/6, 1/3), Mattia Molteni 9 (3/8, 1/6), Matteo Tornari 6 (0/1, 2/5), Lorenzo Lovato 4 (2/3, 0/0), Matteo Fioravanti 2 (1/4, 0/2), Leonardo Basso 2 (1/2, 0/0), Andrea Mazzoleni 0 (0/0, 0/0), Luca Colzani 0 (0/0, 0/0), Stefano Trucchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 12 – Rimbalzi: 38 6 + 32 (Giacomo Maspero 9) – Assist: 12 (Gabriele Giarelli, Carlo Fumagalli 3)