Serie B: La Brianza casa basket lotta ma non basta. La Rucker porta a casa la vittoria

Squadra in casa Brianza Casa 2022

Brutta sconfitta per la Brianza casa basket che cade in casa contro la Rucker San Vendemiano al termine di una sfida dura ed equilibrata.

Dopo tre quarti di grande equilibrio l'allungo decisivo degli ospiti arriva nel quarto periodo. I ragazzi di coach Mian stringono le maglie in difesa e con Nicoli e Baldini allungano in maniera decisiva e portano a casa una vittoria importantissima. Per i padroni di casa una sconfitta che brucia.

Lissone Interni Brianza Casa Basket - Rucker San Vendemiano 72-79 (22-22, 15-17, 17-23, 18-17)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Fabio Bugatti 29 (9/13, 3/6), Matteo Galassi 15 (3/6, 2/9), Luca Fabiani 9 (2/5, 1/1), Lanzi Tommaso 8 (1/2, 2/9), Davide Poser 7 (2/5, 1/3), Adam abba Adamu 2 (1/1, 0/0), Davide Todeschini 1 (0/1, 0/4), Flavio Pirola 1 (0/0, 0/0), Paolo Redaelli 0 (0/0, 0/0), Ador Roda 0 (0/0, 0/0), Petar Jovanovic 0 (0/0, 0/0), Giacomo Contestabile 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Luca Fabiani 9) - Assist: 12 (Fabio Bugatti 5)

Rucker San Vendemiano: Matteo Nicoli 24 (4/6, 5/10), Giacomo Baldini 21 (2/6, 4/8), Giacomo Sanguinetti 11 (1/3, 2/5), Samuel Sackey 7 (2/5, 0/0), Jacopo Vedovato 5 (1/3, 0/0), Marco Perin 5 (1/1, 1/2), Damir Hadzic 3 (0/3, 1/2), Luca Colombo 3 (0/1, 0/1), Enrico maria Gobbato 0 (0/1, 0/0), Alessandro Abramo 0 (0/0, 0/0), Tobia Durante 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 31 - Rimbalzi: 35 7 + 28 (Samuel Sackey 9) - Assist: 10 (Giacomo Sanguinetti 6)