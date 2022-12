Serie B: La Brianza casa basket 2022 ospita Padova alla ricerca della continuità

Cercasi continuità in casa Lissone Interni Brianza Casa Basket. I brianzoli, nell'incontro valido per la decima giornata del campionato di Serie B ospitano la Virtus Padova per provare l'aggancio in classifica.

I padovani sono in un grande momento di forma e vogliono confermarsi. La Virtus infatti è reduce da tre vittorie consecutive anche con scalpi importanti come quello della Rucker San vendemiano seconda in classifica.

La Brianza casa basket però, dal canto suo, è reduce dalla vittoria esterna in casa della Virtus Ragusa e non vuole fermarsi provando a trovare quella continuità di risultati che fino a questo momento è mancata. I lombardi, inoltre, hanno solo due punti in meno di Padova e possono provare l'aggancio in classifica a quota 10.

Impegno ostico e aperto a tutti i risultati dunque per la Brianza casa basket che però vuole provare vincere anche grazie al supporto dei propri tifosi.

Appuntamento sabato 3 dicembre, palla a due alle 20.50.