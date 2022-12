Serie B: La Brianza casa basket fa e disfa. La Virtus Padova espugna il PalaReds

Partita non adatta ai deboli di cuore a Bernareggio, con i padroni di casa che volano fino al +16 a metà del terzo quarto e poi sprecano tutto. Nei decisivi ultimi 10’ di gioco, una maggior attenzione in attacco e la reazione d’orgoglio della Virtus Padova permette di trovare il break decisivo per rimettere in piedi la gara con uno straordinario parziale di 0-15 che ribalta le sorti del match.

In avvio di gara i padroni di casa aggrediscono forte in difesa e corrono molto velocemente in contropiede con i neroverdi che non riescono a produrre il loro gioco con facilità. A metà del parziale Brianza conferma il buon approccio alla partita: con una tripla e un canestro con fallo si porta avanti 19-8 costringendo al timeout la Virtus in un primo quarto che si chiude sul punteggio di 26-13.

L’Antenore apre il secondo quarto con la tripla di Marangon ma la squadra lombarda continua a correre in attacco e resta avanti riuscendo a sfruttare le tante seconde occasioni che i lunghi procurano a rimbalzo in attacco. Alla seconda bomba di Marangon che riporta Padova a meno nove risponde subito quella di Lanzi per Brianza Casa che in un amen torna avanti di quattordici (35-21). I neroverdi continuano ad affidarsi a Leonardo Marangon, che ne metti altri cinque, e, con l’appoggio di Ihedioha, l’Antenore torna sotto la doppia cifra di svantaggio (37-28) a 3’ dall’intervallo. I ragazzi di Coach De Nicolao sentono il momento e riescono a rientrare sotto nel punteggio chiudendo al 20’ sotto di sette lunghezze (39-32).

Dopo la pausa lunga ripartono subito forte i padroni di casa e luci spente in attacco per l’Antenore che non riesce a trovare i soliti ritmi in attacco e concede troppo in difesa ad un avversario abile ad approfittarne portandosi nuovamente avanti di quattordici (48-34). Le due triple di Cecchinato provano a ridestare l’attacco neroverde ma Brianza Casa pareggia subito i conti con due canestri pesanti che vanificano lo sforzo Virtus di rientrare in partita. È ancora una bomba di Giacomo Cecchinato che, sulla sirena del quarto, fissa il punteggio sul 61-49.

Gli ultimi 10’ si aprono con una propositiva Antenore che grazie ai canestri di Francesco Paolin si riporta subito a meno cinque (61-56). La tripla di Lanzi ridà ossigeno a Brianza che, con la bomba da quasi metà campo di Bugatti, torna a più undici a 4’ dalla fine. In attacco la Virtus continua a faticare, riuscendo a creare poco e trovando punti sfruttando il bonus falli raggiunto dai padroni di casa. Complice un antisportivo dei lombardi, grazie ai liberi di Ferrari e poi all’uno su due di Francesco De Nicolao, l’Antenore si riporta a meno cinque (70-65) con 2’ 37’’ da giocare. In un amen la squadra di Coach De Nicolao pareggia i conti grazie al canestro di Francesco De Nicolao e la tripla di Giacomo Cecchinato che sigla il 70 pari. Con una buona difesa la Virtus riesce a recuperare palla e chiudere con Ferrari il parziale di 13-0 che le consegna il vantaggio a 1’ dal termine. Il canestro di Marangon manda avanti di quattro l’Antenore (70-74), ma Brianza resta sotto e il finale di partita non è per deboli di cuore. Ihedioha fa 0/2 ai liberi, Cecchinato 1/2, Bugatti fa 2/2 riportando a meno uno i padroni di casa (74-75). Sul fallo sistematico Cecchinato fa 0/2 e, con 4’’ da giocare Brianza non riesce a trovare il canestro. Per la Brianza casa basket una sconfitta che brucia, per la Virtus Padova la quarta vittoria consecutiva.

LISSONE INTERNI 74 – ANTENORE ENERGIA 75

LISSONE INTERNI BRIANZA CASA BASKET: Bugatti 22 (4/11, 2/7), Lanzi 12 (1/6, 3/9), Fabiani 12 (5/6, 0/0), Galassi 11 (1/3, 3/7), Todeschini 7 (1/2, 1/4), Poser 6 (3/10, 0/4), Adamu 2 (1/4, 0/0), Pirola 2 (1/3, 0/0), Jovanovic 0 (0/3, 0/0), Redaelli 0 (0/0, 0/0), Aor Roda 0 (0/0, 0/0), Contestabile 0 (0/0, 0/0)

ANTENORE ENERGIA VIRTUS PADOVA: Cecchinato 19 (2/3, 4/11), Ferrari 13 (3/8, 0/0), Marangon 13 (2/6, 3/7), De nicolao 9 (3/6, 0/1), Paolin 9 (2/7, 0/4), Ihedioha 6 (3/7, 0/1), Schiavon 3 (0/1, 1/1), Osellieri 2 (1/2, 0/1), Lusvarghi 1 (0/2, 0/0), Ciadini 0 (0/0, 0/0)