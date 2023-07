Agribertocchi Orzinuovi: Manuel Donzelli ritrova coach Zanchi

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Daniel Donzelli ala forte italiana di 200 cm, per la stagione 2023/2024.

Classe 1996 e nativo Cremona, Daniel Donzelli muove i primi passi nella palla a spicchi presso il settore giovanile della Vanoli Cremona, viatico che lo porta a proseguire il proprio percorso di maturazione cestistica a Casalpusterlengo, fucina di ottimi talenti, con cui mette in bacheca uno Scudetto Under 19 e debuttando in Prima Squadra (Serie A2) nella stagione 2013/2014, sotto la guida tecnica di coach Andrea Zanchi.

Chiusa l’esperienza in terra lodigiana, durante l’estate del 2016, accetta la proposta di Brindisi (Serie A), dove rimane per un biennio, non riuscendo, però, a trovare continuità ed un adeguato minutaggio a causa di un problema alla schiena.

Sceglie di ripartire da Forlì (Serie A2), società ambiziosa e costruita per tentare il salto di categoria, fatturando 6.7 punti di media a partita conditi da 5.1 rimbalzi catturati, dando un valido apporto per il raggiungimento dei playoff promozione.

La stagione seguente veste i colori di Biella (Serie A2), mettendo a tabellino 6.9 punti di media a partita glassati da 5.8 rimbalzi catturati, prima che la pandemia obblighi la federazione a cancellare ogni attività agonistica.

Il campionato 2020/2021 lo vede ai nastri di partenza con la canotta della JB Monferrato (Serie A2), scrivendo 5.9 punti di media a partita sommati a 6.6 rimbalzi catturati. Sposa, in seguito, la causa della Bakery Piacenza (Serie A2), alla prima storica partecipazione alla seconda serie nazionale, confezionando 9.1 punti e 6.5 rimbalzi catturati ad ogni allacciata di scarpe e contribuendo alla salvezza del sodalizio emiliano.

La scorsa annata è di scena a Chiusi (Serie A2), insieme all’indimenticato orceano di lungo corso Matteo Martini, realizzando 4.6 punti di media a partita aggiunti a 4.1 rimbalzi catturati.

Daniel Donzelli ha compiuto l’intera trafila nelle selezioni giovanili azzurre, partecipando ai Campionati Europei Under 16 di Lituania e Lettonia (2012), portando in dote 13.8 punti di media e 9.3 rimbalzi catturati, ai Campionati Europei Under 18 di Lettonia (2013) e ai Campionati Europei Under 20 di Finlandia (2016).

Inoltre, ha messo in bacheca il torneo Albert Schweitzer di Mannheim (2014) vestendo la canotta della Nazionale Under 18, con cui ha prodotto 15.0 punti di media a partita.

Andrea Zanchi, Capo Allenatore dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così l’accordo con Daniel Donzelli:

"Ho lasciato Daniel Donzelli ragazzo Casalpusterlengo e lo ritrovo uomo ad Orzinuovi. Sarà un piacere lavorare ancora insieme a lui, credo che a 27 anni sia nel pieno della carriera e abbia ancora molto da dare. Fa specie parlare di lui come un veterano per me che lo ho visto crescere, ma la categoria la conosce assai bene, ormai per averla giocata molti anni. L’ho sentito molto motivato e sono sicuro che si inserirà perfettamente, sia tecnicamente che umanamente, nel gruppo che abbiamo allestito".

Queste le parole di Daniel Donzelli, nuova ala forte orceana, dopo la firma con l’Agribertocchi Orzinuovi:

"Sono molto lieto di far parte di questa squadra è di questa società e la ringrazio, appunto, per aver creduto in me. Il campionato sulla carta non è dei più semplici, ma si gioca 5 contro 5 e, partita dopo partita, ci toglieremo bei risultati. Non vedo l’ora di conoscere la squadra e di riabbracciare coach Andrea Zanchi dopo molti anni. Forza Orzi!".