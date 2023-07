Ufficiali i gironi della Prossima A2, Orzinuovi ripescata. La soddisfazione del presidente Zanotti

Sono stati presentati ufficialmente i gironi della prossima Serie A2 per la stagione 2023/24. A giocare, nel secondo campionato nazionale, ci sarà anche l'Agribertocchi Orzinuovi.

E' infatti arrivata l'ufficialità dell'accettazione della domanda di ripescaggio della Pallacanestro Orzinuovi da parte del Consiglio Federale.

Felice il presidente Francesco Zanotti: "È un giorno importante e una bella notizia per Orzinuovi: porteremo un grande spettacolo in un paese al quale vogliamo davvero bene. Abbiamo voglia di metterci in luce in un campionato che sarà difficilissimo. La filosofia? Costruire una squadra con gamba e voglia e non con le figurine".