Agribertocchi Orzinuovi: Andrea Zanchi sarà il nuovo coach

Dopo la chiusura del rapporto con Marco Calvani, ’Agribertocchi Orzinuovi comunica ufficialmente di aver trovato un accordo annuale con coach Andrea Zanchi per la guida tecnica della Prima Squadra fino a giugno 2024.

Queste le sue prime parole: “Sono molto contento della chiamata che ho ricevuto da parte di Orzinuovi, un vero piacere. E’ stata una sorpresa, considerando i risultati che la società ha saputo ottenere durante la stagione appena conclusa. Non ci sono tante realtà con una programmazione strutturata come Orzinuovi e devo ringraziare la dirigenza per aver pensato a me. Sarà molto difficile replicare la scorsa stagione, ma abbiamo una proprietà ambiziosa ed un nucleo di giocatori importanti. Voglio che il gruppo stia bene assieme, si diverta, ma soprattutto che lavori sodo quotidianamente per la propria crescita e per i nostri tifosi. Su questo aspetto, io e la società siamo stati subito in sintonia”.