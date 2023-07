Agribertoccho Orzinuovi: Alessandro Bertini è la nuova ala piccola

Altro nuovo innesto nel roster 2023/2024 per l'Agribertocchi Orzinuovi. La società brianzola è lieta di annunciare l’ingresso in squadra dell’ala piccola Alessandro Bertini.

Queste le sue prime parole: "Non vedo l’ora che inizi la prossima stagione e di dare il cento per cento in allenamento ed in partita e di conquistare, al più presto, la fiducia di coach Andrea Zanchi e dei miei compagni di squadra. Infine voglio ringraziare Orzinuovi per questa opportunità"