Finale Playoff: Il primo atto della sfida va a Orzinuovi

L'Agribertocchi di coach Marco Calvani si aggiudica il primo atto del secondo turno, grazie ad una prova solida e convincente annichilendo la Gemini Mestre.

La disputa, fin dalle battute più embrionali, si gioca sul filo del rasoio in quanto, entrambe le formazioni, consapevoli della posta in palio, giocano con grande grinta ed agonismo. Tocca a capitan Gasparin sbloccare l’incontro con un taglio in back door ad eludere la difesa avversaria. Mestre reagisce subito e, grazie alle iniziative di Mazzucchelli e Conti, firma un parziale di 5-0, ma Orzinuovi non sta a guardare e contiene le folate nemiche con Planezio e Gasparin accorciando lo strappo a due lunghezze a fronte di una Gemini tagliente (8-10 al 5’).

L’Agribertocchi, con il passare del tempo, alza i giri del proprio motore, mentre Conti e Bocconcelli sporcano le percentuali, fino ad allora valide, con i palloni che diventano preda degli orceani a rimbalzo offensivo. Gallo decide di salire in cattedra e, assieme a Ponziani e Leonzio confeziona un parziale di 8-0 che vale il vantaggio biancoblu alla pausa (19-15 al 10’).

Il secondo quarto stenta a decollare. Orzinuovi costruisce delle conclusioni pulite, ma la sfera non trova il fondo del secchiello, mentre la truppa di coach Cesare Ciocca sbatte contro la difesa casalinga, che, in transizione, scrive cinque punti rapidi con Trapani, visibilmente in giornata. Caversazio e Di Meco provano a reagire e scrivono a referto tre cesti, punendo alcune amnesie difensive individuali di un Ponziani seppur leonino (27-21 al 15’).

La Gemini, orfana di un tassello di spessore come Bortolin, si affida a diverse soluzioni di isolamento nel pitturato, che, il più delle volte non hanno un esito positivo. I padroni di casa, sempre caratterizzati da una difesa arcigna ed aggressiva, soprattutto per merito di Trapani, gestisce il tesoretto accumulato con intelligenza, condividendo la sfera per cercare il tiro migliore. Alessandrini è bravo nel pitturato a far valere il suo uso del piede perno ed è glaciale dalla lunetta, tenendo Orzinuovi con la testa avanti a metà gara (38-29 al 20’).

La terza frazione di gioco parte con un fallo tecnico comminato alla panchina ospite, il cui libero viene infilato da Gasparin, prima che Ponziani, di prepotenza, appoggi al vetro in mezzo al traffico, proiettando l’Agribertocchi sulle dieci lunghezze di vantaggio. I mestrini paiono accusare il colpo. Orzinuovi, infatti, mediante le iniziative di Da Campo e Gasparin, i quali tagliano al ferro, tocca i quattordici punti di distacco, obbligando coach Cesare Ciocca a richiamare i suoi in panchina.

Al ritorno sul parquet la musica non cambia, Mestre litiga con il ferro, mentre gli uomini in biancoblu, con pazienza e determinazione, puniscono ogni disattenzione rivale, gettando le basi per la prima fuga orceana (46-32 al 25’). Bocconcelli e Rossi cercando di suonare la carica mantenendo in vita un barlume di speranza, ma Orzinuovi risponde sempre presente con Da Campo e Gallo a mandare a tabellino punti cruciali per confermare la discrepanza sopra la doppia cifra. La Gemini attacca il ferro a testa bassa con Rossi e Conti, i quali lucrano falli andando in lunetta, nonostante ciò Orzinuovi chiude il quarto con un vantaggio importante (55-46 al 30’).

L’ultimo periodo è inaugurato da una sgasata di Trapani al ferro, a cui fa seguito una schiacciata da oscar di Gallo, illuminato sul taglio con il timing corretto da Planezio, artefice di una prestazione totale. Sebastianelli ridà ossigeno a Mestre con una coppia di tiri liberi, all’interno di un frangente in cui i viaggianti erano rimasti ancora a secco (61-48 al 35’). Procacci tenta di dare la spallata decisiva all’incontro mediante una tripla che esplodere il PalaBertocchi. Gasparin e Ponziani sigillano poi l’incontrano e Orzinuovi chiude gara uno senza alcun patema.

Agribertocchi Orzinuovi - Gemini Mestre 71-53 (19-15, 18-14, 18-17, 16-7)

Agribertocchi Orzinuovi: Filippo Gallo 12 (3/3, 2/4), Giovanni Gasparin 11 (5/7, 0/2), Marco Planezio 10 (2/4, 1/3), Emanuele Trapani 10 (2/3, 2/4), Riziero Ponziani 9 (4/9, 0/0), Nicolas Alessandrini 6 (2/3, 0/1), Alessandro Procacci 5 (1/2, 1/3), Mattia Da campo 4 (2/3, 0/2), Ennio Leonzio 4 (2/2, 0/2), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 8 - Rimbalzi: 35 4 + 31 (Marco Planezio 8) - Assist: 19 (Emanuele Trapani 5)

Gemini Mestre: Alberto Conti 12 (3/6, 1/5), Edoardo Caversazio 9 (3/8, 1/5), Pietro Bocconcelli 9 (0/1, 3/6), Andrea Mazzucchelli 7 (0/4, 2/2), Fabio Sebastianelli 7 (1/2, 1/5), Manuel Di meco 6 (3/10, 0/0), Tommaso Rossi 3 (1/1, 0/4), Nicolo' Pellicano 0 (0/1, 0/0), Pietro Sequani 0 (0/0, 0/0), Matias Bortolin 0 (0/0, 0/0), Elia Zinato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 29 6 + 23 (Edoardo Caversazio, Andrea Mazzucchelli, Manuel Di meco 6) - Assist: 10 (Edoardo Caversazio 6)