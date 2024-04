LBA, la battaglia del Forum la vince Milano: Brescia scivola al terzo posto

L’EA7 Emporio Armani Milano si impone nel big match contro la Germani Brescia.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Avvio di partita tutto nel segno dei biancorossi dato che, al di là di un’accelerazione di Della Valle (12 punti e 6 assist) e di un post-basso vincente di Bilan (20 punti, 5 rimbalzi, 10/12 ai liberi, 4 assist, 28 di valutazione), Melli (13 punti e 8 rimbalzi), Caruso e Napier (19 punti, 10/10 ai liberi, 6 falli subiti, 8 assist, 29 di valutazione) sfruttano le proprie abilità dalla distanza per siglare un primo break sul 12-4.

Successivamente si aggiungono anche Shields (16 punti, 6 rimbalzi, 5 assist, 24 di valutazione) e Tonut al festival dell’arco dell’Olimpia, Massinburg (13 punti) e Bilan provano a farsi sentire nel pitturato avversario a rimbalzo in attacco ma un jumper di Flaccadori e un’altra bomba, stavolta di Ricci, conferma il +8 EA7 Emporio Armani contro Della Valle e compagni (23-15). Al termine del quarto, Bilan e un ottimo taglio di Akele riportano la Germani anche sul -4, ma Milano è glaciale sia con Hall (9 punti) dalla lunetta che con un ottimo Flaccadori, che batte la sirena con la tripla del 28-21 dopo 10’ di partita.

La Germani resta comunque sul pezzo, grazie anche al talento di Massinburg in 1vs1 e alla potenza di Burnell dal post-basso, Hall dall’arco e un bel contropiede tra Valentine e Shields rispondono per l’Olimpia e poi un’accelerazione del rientrante Petrucelli (8 punti) vale il 35-31 a tabellone. Ci pensa poi Cournooh dall’arco e in contropiede a capitalizzare le ottime difese biancoblu per il -1 ospite, sebbene poi Napier regali a Voigtmann e Valentine dei comodi appoggi e un fade-away di Ricci valga il 41-36. Sul finire del tempo, Della Valle combina efficacemente con Bilan e poi realizza nel pitturato il canestro che sigilla i 20’ iniziali del match sul 41-40.



Un jumper dalla media di Gabriel (12 punti e 5 rimbalzi) inaugura la ripresa con il sorpasso ospite, Caruso e Shields però si fanno sentire nel pitturato avversario e Napier dall’arco piazza due bombe consecutive che respingono i guizzi di Petrucelli e compagni (51-46). Una tripla di Gabriel e un tiro libero segnato da Burnell riportano l’elastico bresciano in seguito sul -1, Napier e Tonut sono comunque precisi dalla distanza nel rimettere due possessi pieni tra le squadre ma Bilan nel pitturato e i cecchini Massinburg e Gabriel fanno esultare la Germani, che effettua l’ennesimo sorpasso sul 58-59. Al termine del quarto, Hall e Shields tornano a farsi sentire sui due lati del campo e un post-basso di Burnell tiene Brescia in scia dopo 30’ di partita (64-61).

Successivamente, salgono ulteriormente di livello le due difese, Bilan e Hines si scambiano colpi sotto i tabelloni e poi Shields interrompe l’impasse combinando con Melli e mandando a bersaglio la bomba del +8, prima che Bilan smuova la retina anche per Brescia (71-65 a meno di 5’ dal termine). Dopo un’altra gran incursione di Shields, Napier è glaciale a cronometro fermo portando l’EA7 Emporio Armani avanti anche in doppia cifra sul +11, prima che una tripla a testa consecutiva firmata da Petrucelli e Della Valle rimettano la Germani a contatto (76-71 a 3’ dalla fine). Nel momento più importante, comunque sia, Melli sale in cattedra con tripla e tap-in vincente che concretizzano le ottime sequenze difensive biancorosse e gli ultimi guizzi di Bilan arrivano troppo tardi, chiudendo il match sull’83-77.

IL TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia 83-77

EA7 Emporio Armani Milano: Tonut 5, Melli 13, Napier 19, Ricci 5, Flaccadori 5, Hall 9, Caruso 5, Shields 16, Hines 0, Valentine 2, Voigtmann 2. Coach: Messina

Germani Brescia: Gabriel 12, Bilan 20, Burnell 4, Massinburg 13, Della Valle 12, Petrucelli 8, Cournooh 6, Akele 2. Coach: Magro

GLI HIGHLIGHTS