Ladro sul furgone, fugge dai carabinieri e si schianta contro un muro

Nella notte tra domenica e lunedì, i carabinieri di Vobarno hanno arrestato un cittadino albanese con precedenti per reati contro il patrimonio.

Verso le 3, una pattuglia era impegnata in un servizio straordinario per la prevenzione dei furti, quando ha intercettato per le vie del paese un furgone, il cui conducente ha accelerato e si è dato alla fuga alla vista dei militari.

Subito inseguito, si è schiantato contro un muro nel tentativo di far perdere le proprie tracce. I carabinieri lo hanno quindi bloccato: dai primi accertamenti è emerso che non aveva mai conseguito la patente, mentre – a bordo del veicolo – sono stati trovati strumenti da scasso.

A quel punto le manette sono state inevitabili. Lo straniero è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, a causa della fuga pericolosa.