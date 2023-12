Commercialista, revisore legale, editore: questo (e tanto altro) era Virgilio Baresi. “Chi non comunica non esiste”, era forse il suo motto più celebre: si è spento a 82 anni dopo una lunga malattia. La salma riposa all'obitorio del Civile: martedì pomeriggio alle 15.30 i funerali, celebrati nella parrocchia di San Faustino a Brescia. Lascia nel dolore la moglie Donatilla, i figli Ignazio e Alessandro, la nuora Monica: “Si è trasferito nel nostro cuore, grazie papà”, scrive il figlio Ignazio su Facebook.

Chi era Virgilio Baresi

Ragioniere commercialista e revisore legale, nel 1979 aveva fondato l'ordine dei Consulenti del lavoro, ma è stato anche tra i primi sostenitori dell'Istituto nazionale Revisori legali, di cui è stato presidente fino al 2019, per cinque mandati consecutivi (15 anni) “avviando una fitta interlocuzione – si legge in una nota dell'Istituto – col mondo delle istituzioni, dai ministeri al Cnel, gestendo un dialogo instancabile per tutelare le istanze della categoria e per affermare la dignità professionale dei revisori legali”. Era iscritto a 4 ordini professionali: consulenti del lavoro, commercialisti, revisori legali, giornalisti.

Volto noto dell'editoria locale, è stato tra i fondatori di Retebrescia, di cui fu presidente fin dai primi anni Novanta (l'emittente originale chiuderà nel 2019). Tanti i personaggi che sono passati dal network di RTB: tra i più celebri impossibile non ricordare Idris Sanneh, Marino Bartoletti, Nadia Toffa e Monica Gasparini. Fu la prima rete televisiva italiana a proporre un telegiornale multietnico.