Ha una relazione sessuale con una 90enne, la violenta con un'asta di legno

L’amore non ha età: purtroppo, nemmeno la violenza. È stato condannato a 7 anni di carcere (con rito abbreviato) il cittadino indiano di 53 anni, in Italia da lungo tempo, accusato di violenza sessuale aggravata e lesioni ai danni di un’anziana 90enne, a cui inizialmente avrebbe dato una mano nei mestieri di casa – una sorta di badante – e con cui in seguito avrebbe invece avuto una relazione, anche sessuale. Poi sfociata, secondo i giudici, in un terribile episodio di violenza che si sarebbe consumato ai primi di agosto, solo pochi mesi fa.

La violenza

In quell’occasione, come riferito dalla pubblica accusa, l’uomo l’avrebbe violentata con un’asta di legno, provocandole lesioni intestinali che l’avrebbero anche costretta a un ricovero in ospedale. È da quell’episodio che sarebbe scattata la denuncia che ha poi portato all’arresto dell’uomo, in carcere dalla scorsa estate, e ora alla condanna di primo grado.

L’imputato avrebbe sempre negato di aver volontariamente procurato lesioni e sevizie alla donna: a suo dire, in quella circostanza avrebbe cercato di inserire, con le dovute precauzioni e i giusti strumenti, una crema utilizzando un apposito beccuccio. Una realtà negata dalla donna e ora anche dal tribunale di Brescia: i giudici hanno optato per la condanna, accogliendo la richiesta dell’accusa.