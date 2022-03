Paura nella notte: tetto devastato dalle fiamme, famiglia resta senza casa

Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio è divampato in un'abitazione a Villa di Erbusco. Per cause ancora da accertare, le fiamme hanno velocemente avvolto il tetto, devastandolo.

Per spegnere il rogo è stato necessario l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco, sopraggiunte da Chiari, Palazzolo sull'Oglio e Brescia.

Gravi i danni alla villetta, che si sviluppa su due piani: al piano terra ospita una scuola di yoga, al primo piano un appartamento. I pompieri hanno dichiarato inagibile lo stabile (il tetto è stato completamente distrutto) e la famiglia che vi abita evacuata; nessuno dei componenti è rimasto ferito.