Villa del Sole: l'ex sanatorio verrà trasformato in centro residenziale

Prima un sanatorio ospitato in una struttura suggestiva, poi un luogo di degrado e abbandono, infine - entro un paio di anni - residenza di pregio per turisti o gente del posto in cerca di soluzioni particolari. La Villa del Sole di Desenzano del Garda è pronta a tornare ai fasti di un tempo, grazie all'intervento di recupero da parte di Namira Sgr, la società milanese che ha acquistato l'immobile per ricavarne un centro residenziale.

L'edificio nacque nel 1915 come luogo di cura per la tubercolosi ossea, da un'idea del dottor Artemio Giovanni Magrassi, pioniere dell'igiene sanitaria sociale, della lotta contro la tubercolosi e contro il cancro. Il medico riposa nel famedio di Brescia. La struttura prese il nome di Villa del Sole nel 1919, ma è abbandonata ormai da vent'anni.

Dell'intervento di recupero se ne occupano i progettisti della Archibems di Villanuova, l'intervento costerà circa 8 milioni di euro, le opere dovrebbero concludersi entro un paio d'anni. La notizia è presente sullle colonne del quotidiano Bresciaoggi, che riporta anche le parole del sindaco di Desenzano del Garda, Guido Malinverno: «Siamo contenti che la Villa del Sole torni a vivere dopo tanti anni di abbandono - spiega il primo cittadino -. Come previsto dal Pgt, è solo di una ristrutturazione e l'unico intervento di novità riguarda la realizzazione di alcuni garage interrati, ma nella parte che va verso la ferrovia. Il resto sarà solo recupero, senza ampliamenti: l'edificio ha un vincolo monumentale e tutta l'operazione è stata seguita da vicino dalla Soprintendenza, che ha dato l'autorizzazione. Anche la chiesetta verrà restaurata e rimarrà dov'è».