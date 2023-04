Crolla a terra mentre passeggia, muore in strada stroncata da un malore

Tragedia la mattina di Pasqua a Vezza d’Oglio: una donna di 60 anni è stata colpita da un malore improvviso e fatale mentre passeggiava lungo via Nazionale, la principale strada del paese. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 10 da alcuni passanti che hanno visto la 60enne accasciarsi, e perdere immediatamente i sensi, all’altezza del civico 7. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un’ambulanza dei volontari di Ponte di Legno e l’elisoccorso. Inutili, purtroppo, i disperati tentativi di far ripartire il cuore della donna: i sanitari hanno dovuto arrendersi e dichiarare il decesso.

Dalle prime verifiche effettuate dai carabinieri, la 60enne sarebbe morta per cause naturali, forse per un malore improvviso accusato poco dopo essere uscita dalla struttura dove alloggiava. La vittima, residente in provincia di Cremona, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza nella nota località della Valle Camonica insieme a un familiare.