Caricato e schiacciato da una mucca: operaio soccorso dall’eliambulanza

Un operaio di 29 anni è stato soccorso dall’eliambulanza in seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 22 novembre, in un’azienda agricola di Verolavecchia. La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 7, in codice rosso, e la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un’ambulanza, un’automedica e l’elicottero del 118.

Stando a una prima ricostruzione: il 29enne, di origine indiana, era impegnato nelle operazioni di routine all’interno della società agricola Pea, quando, improvvisamente, è stato caricato da una mucca. L'animale, come imbizzarrito, lo avrebbe schiacciato contro un muro, causandogli un trauma alla schiena. Il giovane, dipendente dell’azienda situata in zona Cascina Ronchi, lamentava forti dolori e, pare, non riuscisse più ad alzarsi.

Dopo le prime cure prestate sul posto, l’operaio è stato trasportato al Civile di Brescia, dove è arrivato in codice giallo: non sarebbe quindi in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai carabinieri di Verolanuova, sono intervenuti anche gli ispettori del lavoro dell'Ats.