Finto tecnico del gas arrestato dopo un furto da 10mila euro

Ha controllato la caldaia e i caloriferi. Poi, dove aver fatto abbassare la pressione dell'acqua, ha chiesto alla vittima di controllare il contatore del gas, e nel frattempo ha prelevato monili e un prezioso orologio. Un finto tecnico del gas è stato arrestato dai Carabinieri di Gardone Riviera dopo un colpo ai danni di un anziano di 82 anni.

La truffa è andata in scena in una villetta situata tra Toscolano Maderno e Gardone Riviera. Al rientro a casa dell'anziano, il malvivente lo ha avvicinato ed ha chiesto di poter accedere per un controllo di caldaia e dei caloriferi. Una volta all'interno, è stato facile per lui convincere l'82enne a spostarsi per controllare il contatore, avendo così tempo per sottrarre i monili e il prezioso orologio, del valore complessivo di 10mila euro.

Una volta rimasto da solo, accortosi del raggiro l'anziano ha dato l'allarme ai carabinieri di Gardone Riviera. Trattandosi di una vecchia conoscenza dei militari - peraltro già sottoposta alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per fatti analoghi commessi nella provincia di Brescia - i carabinieri lo hanno raggiunto e fermato. Nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.