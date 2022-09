Dramma della disperazione: giovane padre trovato senza vita in casa

Una tragedia immensa, un'intera comunità in lutto per quanto avvenuto nella giornata di martedì, quando un padre di 43 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione a Travagliato.

A fare la tragica scoperta sarebbe stato uno dei suoi tre figli. Poi la disperata richiesta d’aiuto al numero unico per le emergenze. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri, per accertare le cause all’origine del decesso. Chi indaga non ha alcun dubbio: si è trattato di un gesto estremo.



Il paese è sotto shock: la notizia si è diffusa rapidamente e decine di persone hanno voluto ricordare il giovane papà con strazianti messaggi d'addio, colmi di affetto e sgomento, e preghiere affidate alla rete. Tantissime anche le testimonianze di vicinanza alla moglie e ai figli.