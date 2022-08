Lite fuori da un locale finisce nel sangue: giovane uomo preso a bottigliate in testa

Una lite scoppiata per futili motivi, poi degenerata nel sangue. È la cronaca minima di quanto avvenuto sabato notte fuori dal ristorante-discoteca Extivò di Travagliato. Ad avere la peggio è stato un uomo di 38 anni: colpito alla testa con una bottiglia, poi andata in frantumi, è finito in ospedale. Tutto sotto gli occhi esterrefatti di decine di clienti del noto locale.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 4, in codice rosso: sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri di Travagliato. Dopo le prime cure, il 38enne è stato trasportato - a bordo di un’autolettiga - alla Poliambulanza di Brescia. Per lui nulla di grave, per fortuna: avrebbe riportato solo ferite superficiali. Medicato al pronto soccorso, è poi stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.

I militari hanno ricostruito l’accaduto: il 38enne avrebbe avuto una discussione piuttosto animata con un altro uomo all’uscita del locale. A quanto pare le scintille tra i due sarebbero nate per motivi banali: a infiammare gli animi sarebbe stato il troppo alcol ingerito da entrambi. Dagli insulti, agli spintoni, il passo è stato piuttosto breve: la situazione sarebbe definitivamente degenerata quando uno dei due ha impugnato una bottiglia per poi spaccarla in testa al 38enne.