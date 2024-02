Vuole i soldi per la cocaina, aggredisce i genitori: arrestata ragazza

In preda a un'irrefrenabile dipendenza da cocaina, di fronte al rifiuto del padre di darle altri soldi per la droga, lei l'avrebbe afferrato per il collo nel tentativo di strozzarlo, minacciandolo di morte. Solo l'arrivo dei carabinieri ha riportato la calma: la figlia, appena 20 anni, è stata così arrestata. C'è una brutta storia di sostanze a fare da contorno alla vita ormai scombussolata di una famiglia di Travagliato.

Come riporta il Giornale di Brescia, la ragazza dopo varie vicissitudini sarebbe da poco tornata a casa, a vivere con i genitori: portandosi con sé, però, il fardello di una dipendenza da cocaina. Pochi giorni fa si è arrivati alla goccia che ha fatto traboccare il vaso: dopo aver già spillato soldi alla madre, nel pomeriggio, la 20enne si sarebbe ripresentata in casa anche la notte, chiedendo altri 50 euro al padre.

Le mani al collo del papà

Quest'ultimo si sarebbe rifiutato, scatenando l'ira della figlia che appunto l'avrebbe aggredito mettendogli le mani al collo, con l'intendo di strozzarlo e minacciandolo di morte. La madre ha allertato il 112, tempo pochi minuti sono arrivati i carabinieri di Chiari: la ragazza, in preda a uno scatto d'ira, avrebbe poi continuato a urlare e aggredire finché non è stata immobilizzata, arrestata e portata in caserma. Arrestata con l'accusa di estorsione, attualmente si trova in carcere.