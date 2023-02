Tetto in fiamme: paura per un'anziana, due appartamenti inagibili

Come spesso accade, le fiamme sono partite dalla canna fumaria, e nel giro di pochi minuti hanno intaccato tutto il tetto. Dopo il rogo verificatosi nel pomeriggio di giovedì a Riva del Garda, un altro incendio ieri ha devastato un'abitazione, rendendo inagibili due appartamenti. È successo a Rovato, in una delle traverse di via XXV Aprile.

Le fiamme sono divampate nell'appartamento al primo piano, in quel momento non occupato, attorno alle 18:30. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa di un'anziana che vive da sola al piano terra dell'edificio, che non si era accorta di nulla. Dopo avere chiamato i Vigili del fuoco, i vicini hanno raggiunto la donna - a quel punto spaventata - e l'hanno aiutata a lasciare il suo appartamento al piano terra.

Nel frattempo le fiamme si erano estese a buona parte del tetto. Sul posto sono giunte tre squadre di Vigili del fuoco, partite da Brescia, Chiari e Palazzolo sull'Oglio. Al termine dell'intervento sono stati dichiarati inagibili entrambe gli appartamenti, quello al primo piano e quello dell'anziana signora.