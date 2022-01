Si suicida con un colpo di fucile, il corpo trovato dai vicini nel cortile di casa

Si è tolto la vita con un colpo di fucile. La tragedia si è consumata nella prima mattinata di giovedì a Bagnolo Mella. Il corpo dell'uomo, un pensionato ultrasettantenne, è stato trovato da alcuni vicini nel cortile della sua abitazione. A nulla è valso il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L'allarme è scattato poco dopo le 8.30: sul posto è stato chiesto anche l’intervento dei carabinieri di Verolanuova per verificare, come è prassi in tragedie come questa, che la morte non fosse dovuta a un’aggressione.



In base ai primi riscontri dei militari sembrerebbe esclusa anche l’ipotesi dell’incidente nel maneggiare l’arma (regolarmente detenuta), che è stata trovata accanto al cadavere. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma l’ipotesi prevalente sembrerebbe ricondurre a un gesto volontario.