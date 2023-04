Morte di Stella: fidanzato e automobilista indagati per omicidio stradale

Chiuse le indagini sulla morte di Stella Mutti, la ragazza di Nuvolento di appena 19 anni deceduta il 26 agosto scorso a Rezzato. In attesa della probabile richiesta di rinvio a giudizio, sono due gli indagati per omicidio stradale: non solo il 27enne (abita a Mazzano) alla guida della Jeep che quella sera avrebbe travolto la moto Yamaha su cui erano a bordo sia Stella che il fidanzato, ma anche lo stesso fidanzato della ragazza (21 anni).

Due indagati per omicidio stradale

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, coordinate dalla pm Lisa Saccaro, sia chi guidava l'auto che chi guidava la moto avrebbe avuto la sua parte di responsabilità. Il 27enne alla guida della Jeep - tra l'altro risultato positivo all'alcol test: 1,38 g/l - avrebbe svoltato a sinistra al semaforo di Rezzato tra Via Garibaldi e Via Mattiotti, in un tratto in cui quella manovra è vietata.

Allo stesso tempo, anche il fidanzato di Stella Mutti avrebbe tentato un sorpasso, altra manovra non consentita in quel tratto stradale. Stella e il compagno stavano tornando a casa - lei abitava a Nuvolento - dopo aver partecipato al concerto di Ernia alla Festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. Si era da poco diplomata al Liceo delle Scienze Umane Gianni Brera di Brescia: ha lasciato nel dolore i genitori, il fratello e la sorella.