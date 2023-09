Dopo la discoteca non è più tornato a casa: l'appello disperato per Stefano

“L'abbiamo sentito l'ultima volta domenica: ha chiamato mio padre alle 7.41, dicendo di essere stato al Number One e di andare da un amico. Da quel momento ha il telefono spento e non è ancora tornato a casa. Vi prego, condividete”. È il disperato appello pubblicato sui social dal fratello di Stefano Oladeji, 21 anni, residente al Villaggio Ferrari di Brescia e di cui come detto non si hanno più notizie certe da domenica mattina.

Le ricerche

Sarebbe stato avvistato nelle ore successive, ma le segnalazioni al momento non sono confermate. Nel frattempo è già stato attivato il piano di ricerca delle persone scomparse da parte della Prefettura. Al momento della scomparsa il giovane indossava una polo bianca e pantaloni blu: chiunque abbia visto o sappia qualcosa può contattare le forze dell'ordine oppure i familiari al 333 1334609 (il fratello) o al 340 8996735 (il padre).