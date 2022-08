Un'intera famiglia colpita da un fulmine: il padre è in coma

Caso più unico che raro, un'intera famiglia - sono lombardi: abitano nella Bergamasca - colpita da un fulmine: è successo a Soverato, in Calabria sul Mar Ionio. Il più grave è il padre, 45 anni: è ricoverato nel reparto di Rianimazione all'ospedale Ciaccio di Catanzaro, in coma farmacologico e con riserva di prognosi.

Sono finiti in ospedale anche il figlio di 6 anni e la moglie dell'uomo, ricoverato a Catanzaro (ma non sono gravi): solo ferite lievi per la nonna che era con loro, comunque trasferita in ospedale a Soverato.

Colpito da un fulmine con il bimbo in braccio

Pare che la famiglia fosse in spiaggia quando è arrivato un temporale. Mentre cominciava a piovere si sono spostati lungo il litorale in cerca di riparo: il fulmine avrebbe colpito il padre mentre teneva in braccio il figlio di 6 anni. La saetta avrebbe però attraversato il bambino senza fare troppi danni. La scarica, infatti, ha raggiunto il padre e poi si è "liberata" verso terra, procurandogli gravi lesioni. Le probabilità di essere colpiti da un fulmine, nell'arco di 80 anni di vita, sono circa una su 10mila.