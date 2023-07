Lago di Garda: svaligiata la villa di Emerson Fittipaldi

Colpo da 250mila euro nella villa di Emerson Fittipaldi a Soiano, sul lago di Garda: i ladri sono entrati in azione di giorno e probabilmente sapevano chi fosse il padrone di casa e, soprattutto, che in quel momento in casa non c’era nessuno. I banditi hanno letteralmente svaligiato la villa gardesana dell’ex campione di Formula 1: hanno rubato oro, gioielli e orologi di lusso (tra cui Rolex) ma pure vestiti e altro, per un bottino dal valore complessivo di 250mila euro.

Due volte campione del mondo

Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Salò, che hanno competenza sul territorio del furto: accertamenti in corso, con il massimo riserbo. Classe 1946 e nato a San Paolo, in Brasile, Emerson Fittipaldi è uno dei volti più noti della vecchia guardia dell’automobilismo: è stato campione del mondo di Formula 1 nel 1972 e nel 1974, prima con la Lotus e poi con la McLaren. Negli Stati Uniti ha vinto il circuito Cart e la 500 Miglia di Indianapolis.

Tutti lo conoscono per le sue gesta sportive, nessuno in realtà l’aveva mai visto a Soiano – né tanto meno conosce l’ubicazione esatta della sua villa. Solo i banditi, a quanto pare, avevano ricevuto la soffiata giusta: sarebbero dunque andati a colpo sicuro, nella casa di un campione. Missione purtroppo compiuta.