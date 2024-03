Il fidanzato ha giurato da medico per Sofia, morta a soli 26 anni

Avrebbe dovuto salire sul palco del Brixia Forum per pronunciare il giuramento di Ippocrate. L’inizio ufficiale della professione di medico, seguendo le orme dei genitori (entrambi dottori). Un traguardo che Sofia Filippini non ha potuto raggiungere: stroncata da un malore improvviso, è morta poco più di un mese fa, a soli 26 anni poco dopo aver consguito la laurea in Medicina e Chirurgia.

A giurare di esercitare "la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento” per Sofia è stato il fidanzato, il dottor Matteo Bresolin Zonta, anche lui fresco di laurea in Medicina. "Oltre che avere un approccio dolcissimo e molto delicato era anche molta attenta e profonda nelle valutazioni", ha sottolineato il giovane medico, dopo aver pronunciato la formula di rito al posto della fidanzata prematuramente e tragicamente scomparsa.

Alle sue spalle una foto della 26enne: il sorriso luminoso e i suoi grandi occhi neri in primo piano. Al suo fianco la madre di Sofia “Ha messo entusiasmo e forza per completare il suo percorso e sono convinta, non perché sono sua mamma, che sarebbe diventata un grandissimo medico”, ha detto la donna, che di professione fa l’anestesista.

Un gesto d’amore che ha toccato e commosso l’intera platea di medici e odontoiatri che ieri (domenica 17 marzo) si è radunata al teatro Display del Brixia Forum per la tradizionale assemblea annuale.