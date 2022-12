Accende un fungo riscaldante e viene avvolto dalle fiamme: gravi ustioni per un ristoratore

Fiamme e paura in un ristorante di via Salvo d’Acquisto a Sirmione. Verso le 12 di oggi, venerdì 17 dicembre, il titolare del locale è stato raggiunto al volto da una fiammata partita - per cause da accertare - da un fungo riscaldante posizionato nella veranda. Pare che il ristoratore stesse cercando di accendere il generatore di calore, quando è improvvisamente stato avvolto dalle fiamme.

Al momento del grave incidente pare che nel locale ( la pizzeria-trattoria Nonna Dina) non ci fossero clienti ma solo il personale, che si è prodigato per soccorrere il ristoratore ed evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente.

L’uomo non avrebbe mai perso i sensi, ma avrebbe riportato gravi ustioni al volto ed è stato ricoverato d’urgenza al Civile di Brescia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, sono sopraggiunte tre ambulanze di Valtenesi soccorso, dei volontari del Garda e della Croce Rossa di Rivoltella.