Cade in spiaggia, batte la testa e va sott'acqua: è gravissimo in ospedale

È gravissimo in ospedale il ragazzo di 29 anni, di origini pakistane, che giovedì pomeriggio ha battuto la testa alla spiaggia Giamaica di Sirmione, scivolando sui lastroni e rimanendo sott'acqua per lunghi attimi dopo la caduta. Tutto questo sotto gli occhi dei bagnanti che allertavano il 112: tra i presenti anche un medico fuori servizio, che ha praticato le prime manovre di rianimazione, di fatto salvandogli la vita.

Gravissimo in ospedale

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 16. La centrale operativa ha inviato sul posto un equipaggio della Guardia Costiera, automedica e ambulanza della Croce Rossa per il supporto da terra, l'elisoccorso decollato da Brescia. Raggiunta la spiaggia il soccorritore marittimo della Guardia Costiera ha collaborato con i sanitari del 118 per il posizionamento del ferito su barella rigida.

Una volta intubato e stabilizzato, il 29enne è stato verricellato e caricato sull'elicottero, infine trasferito d'urgenza in ospedale: è stato ricoverato in codice rosso alla Poliambulanza, in serata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo. A supporto delle operazioni anche l'intervento della Polizia Locale di Sirmione, che ha provveduto a sgomberare l'area per le manovre dell'elicottero.