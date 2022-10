Calciatore e giovane padre: Simone è morto stroncato da un malore improvviso

"Ci sono cose che accadono e che non hanno un perché, neanche se provi a cercarlo dappertutto": è uno dei centinaia di messaggi apparsi in rete nelle ultime ore, da quando si è diffusa la tragica notizia della morte improvvisa e prematura di Simone Fauci. Padre di una bimba piccola, si è spento venerdì a causa di un malore improvviso che non gli ha purtroppo lasciato scampo.

Aveva solo 38 anni, più della metà dei quali trascorsi sui campi da calcio della provincia: attaccante molto abile nel realizzare gol - oltre 150 in carriera - aveva indossato la casacca di tantissime squadre dilettantistiche del Bresciano, facendosi apprezzare per le doti da centravanti e soprattutto per quelle umane. “Gentile, corretto, disponibile”, così lo ricordando i tanti ex compagni delle molte società in cui ha giocato, lasciando in tutte un segno indelebile. Un dramma immenso che ha fatto piombare nel lutto decine di club.

"Non può esserci conforto in questo doloroso momento. La società Asd Castel Mella 1963 abbraccia Valentina e la piccola Penelope, porge sentite condoglianze ai genitori e al fratello e ricorderà sempre con un sorriso e simpatia bomber Mone", si legge in uno dei tantissimi messaggi di cordoglio scritti dalle società in cui il giovane padre aveva militato.

Bomber instancabile e grande lavoratore: era socio dell’impresa di pulizie Fulgor. "Sei stato un bravo collega e capo, corretto e gentile con i tuoi dipendenti che sapevi valorizzare. Ti ho visto essere un bravo fratello, figlio, super papà, marito, amico", si legge ancora sulla pagina Facebook di Simone, che lascia nel dolore la figlia di pochi anni, la compagna, i genitori e il fratello.

In tanti hanno gremito la chiesa parrocchiale di San Luigi Gonzaga a San Polo, quartiere cittadino dove il 38enne era cresciuto e dove questa mattina, lunedì 17 ottobre, si è svolta la cerimonia funebre.