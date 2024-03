Ladri senza cuore: svaligiano la casa e uccidono il cane a calci

“Ladri, vandali, incivili: non so come chiamarvi. Siete entrati in casa mia, avete rubato tutto ciò che per noi era importante. Ma come se non bastasse, avete fatto del male e ucciso il nostro cane, indifeso e oltretutto anziano, che al massimo avrà abbaiato e avrà lottato con tutte le sue forze per difendere la sua casa e la sua famiglia. Siete dei mostri senza pietà”.

Il messaggio diffuso sui social

È il messaggio diffuso sui social da una delle vittime di un furto in abitazione, avvenuto a Serle nella mattinata di lunedì. I ladri sarebbero entrati in azione approfittando dei proprietari fuori casa, per motivi di lavoro. Raggiunto l'appartamento, si sono trovati di fronte il cane che abbaiava: aveva 12 anni, sarebbe stato ucciso a calci. Poi il furto, la casa svaligiata e la fuga. Sull'accaduto stanno già indagando i carabinieri.