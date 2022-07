Droga e musica vietata, arrivano i carabinieri: chiusi due bar del lungolago

Movida fuori controllo, stavolta i carabinieri non perdonano: a seguito di verbali e accertamenti, in cui sarebbero state riscontrate diverse violazioni, il questore di Bergamo ha disposto la chiusura di due bar sul lungolago di Sarnico, sul Sebino. Ovvero: licenza temporaneamente sospesa (per pochi giorni) proprio a causa delle numerose violazioni.

In particolare, sarebbe stata trovata delle droga nelle vicinanze o nelle pertinenze dei locali, a livello amministrativo la mancanza del Documento di valutazione dei rischi, che invece è obbligatorio, e ancora il mancato rispetto dell'ordinanza comunale che vieta la musica all'esterno dopo la mezzanotte.

L'ordinanza del sindaco

Nello specifico, l'ordinanza firmata dal sindaco Giorgio Bertazzoli dispone che fino a venerdì 1 settembre, nelle vie Orgnieri, Santo Stefano, Lantieri, Albricci, Buelli, Piccinelli, Roma, Garibaldi e Montegrappa, e nelle piazze XX Settembre, Besenzanoni e Freti, gli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande debbano chiedere alle 1.30, con possibile riapertura solo alle 5. Inoltre, la musica esterna ed esterna dei locali deve essere sospesa entro la mezzanotte.