Nessuna notizia da giorni, ricerche senza esito: cresce la paura

Ancora nessuna novità riguardo l’uomo scomparso a San Giovanni Bosco, in provincia di Bergamo: le ricerche sono scattate sabato 3 luglio intorno alle 20, ma di lui di fatto non si hanno notizie certe ormai da domenica 27 giugno. A seguito della segnalazione di scomparsa sono intervenute numerose squadre della VI Delegazione Orobica del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico).

L’uomo, un 65enne di Verdello, è solito soggiornare in una baita nella zona della frazione Bosco. Dall’alba e per tutta la giornata di domenica 4 luglio il Soccorso alpino, una ventina di tecnici della VI Delegazione Orobica, insieme ai Vigili del fuoco hanno perlustrato le aree più probabili allargando poi il raggio d’azione, senza successo. Al momento non sono emersi elementi significativi. Le operazioni continueranno anche per tutta la giornata di lunedì.