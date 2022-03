Auto devastata dalle fiamme: in paese torna l'incubo piromane

Almeno il motore si è salvato, grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, ma purtroppo è poca cosa a fronte dei danni ormai irrecuperabili: la macchina è da buttare. Un'altra auto bruciata a San Felice del Benaco: in paese torna l'incubo piromane. La memoria torna, infatti, a quanto successe tra il 2019 e il 2020: in meno di un anno presero fuoco una decina di vetture, in sette diversi episodi di cui quattro nell'ultimo mese. Interrotti solo a seguito del massiccio dispiegamento di forze per il controllo del territorio da parte dei carabinieri di Salò.

L'incendio in via Fontanavecchia

Ora un altro incendio, paura e inquietudine: è accaduto nella notte tra sabato e domenica in Via Fontanavecchia, una strada non lontano dal centro del paese. L'auto bruciata è una Toyota Yaris del 2016: le fiamme sono divampate dalla parte posteriore, e come detto sono state domate dai pompieri prima che arrivassero al motore.

In realtà al momento non ci sono evidenze che confermerebbero l'eventuale dolo. In loco infatti non è stato trovato alcun innesco, ma questo non significa che non ci fossero: potrebbero essere andati anch'essi distrutti nelle fiamme. I carabinieri non escludono comunque nessuna pista: sia un cortocircuito che appunto un incendio doloso.