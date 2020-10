Sei auto divorate dalle fiamme: incubo piromane in paese

Un’altra auto divorata dalle fiamme, in piena notte: a San Felice del Benaco scatta l’incubo piromane. Sono infatti sei gli episodi avvenuti in poco meno di un anno e si fa sempre più strada l’ipotesi del dolo. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso, ma il moltiplicarsi dei roghi fa pensare che dietro ci sia la mano di qualcuno.

Sabato notte le fiamme hanno divorato una Hyndai Atos che era parcheggiata in via del Lavoro, esattamente sette giorni prima la stessa sorte era toccata a una Opel Mokka e a una Fiat 500 in sosta lungo via Guglielmo Marconi. In entrambi i casi le fiamme sono state domante dai Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente dopo l’allarme lanciato dai residenti.

Il caso è finito anche al centro del dibattito politico: i due gruppi di minoranza hanno infatti presentato una mozione, chiedendo che venga attivato un “capillare sistema di videosorveglianza del territorio”. “ Una polemica pretestuosa e surreale è stata definita del sindaco Simone Zuin che nei prossimi giorni avrà un confronto con le forze dell'ordine.