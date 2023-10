Brucia palazzina: sei appartamenti distrutti e due persone in ospedale

Sei appartamenti danneggiati se non distrutti, due persone in ospedale, un'anziana medicata sul posto: è il bilancio dell'incendio divampato domenica sera in una palazzina di Via Caduti a Rudiano, in pieno centro al paese. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per ricostruire le cause del rogo: al momento, come da prassi, nessuna ipotesi viene esclusa.

L'incendio

L'allarme è scattato intorno alle 20: le fiamme sarebbero divampate dallo scantinato, da cui una densa coltre di fumo sarebbe risalita verso i 6 appartamenti dello stabile al civico 15, che si sviluppa su tre piani fuori terra. Come detto sono due le persone lievemente intossicate e ricoverate in ospedale, ma solo per accertamenti: sarebbero stati loro i primi ad accorgersi dell'incendio e a provare a intervenire.

I Vigili del Fuoco sono arrivati in forze da Brescia e Orzinuovi: sul posto anche i carabinieri di Rudiano, due ambulanze e l'automedica. Soccorsa anche un'anziana, che però non ha avuto nemmeno bisogno del ricovero in ospedale. Le operazioni sono proseguite quasi fino a mezzanotte: accertamenti in corso sulla salubrità dell'aria, sarebbero bruciati anche dei materiali plastici, e per questo alcune residenze sono state dichiarate temporaneamente inagibili.